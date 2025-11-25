الحويج: تركيا شريك استراتيجي في رؤية التنويع الاقتصادي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بمقر الوزارة في طرابلس، رئيس مجلس إدارة جمعية ASRIAD التركية إبراهيم يلدز والوفد المرافق له، وذلك بحضور نائب المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ومسؤول الملف التركي بمكتب التعاون الدولي، لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وقدم وفد الجمعية عرضًا حول مشاريع الشركات التابعة لها والاستثمارات الصناعية والتجارية للمستثمرين الأتراك حول العالم، وأوضح أن ASRIAD تتطلع إلى إقامة شراكات طويلة الأمد مع الشركات وأصحاب الأعمال في ليبيا، والاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والبرمجة والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإنتاج الزراعي والآلات الصناعية والتعبئة والتغليف.

ورحب الحويج بالوفد التركي، وأكد أن تركيا تُعد شريكًا أوليًا واستراتيجيًا لليبيا في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية التنويع الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وبمشاركة القطاع الخاص المحلي والشركاء الأجانب.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تفعيل المناطق الحرة والخاصة بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة تشجع المستثمرين الدوليين على توطين الصناعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، واستهداف السوق الإفريقية التي تشهد نموًا متسارعًا.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الإدارات المختصة بتعزيز التعاون مع جمعية ASRIAD والتنسيق مع الجهات التابعة لها لتنظيم لقاءات ثنائية مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال، بما يسهم في دعم التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.