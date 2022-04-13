«الحويج»: حكومة الوحدة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدّوائي

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إنّ الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي؛ بسبب هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديا، وهو ما نقلنا من الاشتراكية الشيوعية إلى الرأسمالية المتوحشة.

وأضاف الحويج أنّهم وضعوا التصورات ولكن الإدارة ما زالت غائبة، مطالبا وزارة الزراعة بوضع تصور لحل مشاكل الفلاحين، ومن البنك الزراعي باستيراد البذور ذات الإنتاج العالي، ودعم الأسمدة، ومنح قروض تساعد الفلاح في تحسين الإنتاج وتغطية الاحتياج المحلي.

وشدد الحويج على ضرورة تفعيل المناطق الحرة الخاصة والعامة وإنشاء ميناء في الزاوية، مشيرا إلى أن دور اتحاد الغرف الذي يضم رجال أعمال، هو تقديم تصور كامل حول تأمين الغذاء والدواء محليا، وتحديد دور أصحاب الأعمال والدولة في هذا المشروع الوطني.