الحويج: دعم التصدير وتسهيل الإجراءات من أولويات الوزارة

حراك لافت شهده معرض الزراعة العضوية الذي افتُتح اليوم السبت 19 يوليو 2025 بمدينة الزنتان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وعميد بلدية الزنتان الطاهر أبوجناح، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، أعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومندوبي غرفة الزنتان، ولفيف من الفاعلين في القطاع الزراعي وممثلي المدن المشاركة.

المعرض الذي ينظمه فرع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزنتان، ويستمر حتى الأحد 20 يوليو، استقطب مشاركين من البلديات في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، وسط حضور شعبي لافت، يعكس تنامي الوعي بأهمية الزراعة العضوية كخيار مستدام لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي كلمته خلال الافتتاح، شدّد وزير الاقتصاد على أهمية التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي، ودعم البذور الوطنية، وتشجيع إدخال منتجات زراعية جديدة إلى الأسواق، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التصدير، لا سيما في مجالات زيت الزيتون والعسل، عبر دعم إنشاء مصانع تعبئة متخصصة، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم الاستيراد بما يتوافق مع حجم الإنتاج المحلي.

من جانبه، أشار عميد بلدية الزنتان إلى أن المنطقة تمتلك إمكانات واعدة لقيادة تجربة الزراعة العضوية في ليبيا، بفضل موقعها الجغرافي ومناخها المناسب، مؤكدًا أن دعم المبادرات الزراعية في المناطق الجبلية يُعزز فرص التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين البلديات، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب الزراعية، وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين المحليين، في إطار رؤية وطنية لتطوير قطاع الزراعة العضوية كأحد البدائل الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.