«الحويج» نسعى لاستئناف المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية

أكد وزير الاقتصاد محمد «الحويج» أنّ حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من الشركات البرازيلية الراغبة في العمل بدولة ليبيا، والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الحويج إلى إمكانية تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وانشاء مناطق حرة وخاصة بهدف تنشيط تجارة العبور.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية وإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، آلية دخول الشركات البرازيلية إلى ليبيا واتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.