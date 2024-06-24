‏‎الحويج يؤكد على ضبط الاسعار وتنظيم العمالة الوافدة

‏‎ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع المعنيين بالأسواق والجارة في الاسواق الليبية، القضايا المتعلقة بضبط أسعار اللحوم والفروج والبيض، وعمل العمالة الوافدة في السوق الليبي، ومشاكل القطاع الخاص وأصحاب المزارع والمصانع.

وأكد الحويج حسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي، على ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، واقتصار نشاطها وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي، والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلي، و تنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق اولويات واحتياجات الاسواق التجارية.

ووجه الوزير بضبط أسعار اللحوم والدواجن والبيض والماء، وبعض المنتجات الزراعية الاخرى، ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة و وفق تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية، و وفق القرارات والقوانين، وفرض عقوبات قوية ورادعة بحق المخالفين.

‏‎وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين، لتحسين الجودة وزيادة معدلات الانتاج، وتم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعه الكبرى إلي مناقشة السبل السليمة التي تمنع الاحتكار، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمساهمة في التصدير للأسواق العربية والافريقية.

حضر الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وإدارة الشركات والتجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس قسم التصدير والاستيراد.

‏‎