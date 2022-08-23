«الحويج» يؤكد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ديوان الحبوب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، موافقة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على إنشاء ديوان الحبوب بناءً على مقترح تقدمت به الوزارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية لمناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040م ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني.

وأشار الحويج خلال الاجتماع إلى أن وزارته شكلت لجنة قانونية برئاسة الكوني اعبودة، لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وإعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وشدّد الوزير على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة.

كما تطرق الحضور إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية كذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.