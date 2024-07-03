«الحويج» يبحث آلية تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع مدير عام هيئة الإشراف علي التأمين أحمد الديب، الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الحويج على ضرورة الدفع بعملية التمويل، وقيام الجهات التابعة للوزارة بالدور المُناط بها، كل فيما يخصها، وبما يخدم التنمية الاقتصادية في كافة ربوع ليبيا.

كما قدّم مدير عام هيئة الإشراف على التأمين خلال اللقاء، مقترحا لتنظيم المجمع التأميني، فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تمويلها عن طريق صندوق تمكين، بالشراكة بين البنك الإسلامي والمؤسسات الليبية ذات العلاقة، والتي من بينها صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.