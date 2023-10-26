«الحويج» يبحث أوجه التعاون مع إثيوبيا في مجالات التجارة والاستثمار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع سفير إثيوبيا لدى ليبيا حسن موسى، أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.



وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن الازدواج الضريبي وتنظيم العمالة وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين.

وأكد الحويج على أهمية تفعيل اللجنة العليا المشتركة ووضع الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى رئاسة الوزراء والعمل على تطوير سُبل التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير إلى رغبة ليبيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أثيوبيا وزيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الافريقي، كما وجّه دعوة إلى وزير الاقتصاد بحكومة أثيوبيا لزيارة دولة ليبيا وعقد لقاءات مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية.