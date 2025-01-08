«الحويج» يبحث التحضيرات لعقد «المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني» 

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي، بديوان الوزارة، التحضيرات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي الليبي الألماني الرابع بالعاصمة طرابلس شهر مايو المقبل.

كما استعرض اللقاء بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، “برنامج بناء القدرات، الذي يهدف الى تطوير القدرات المؤسسية لغرف التجارة الليبية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي”.

وفي ختام اللقاء “تم التأكيد على العمل ببرنامج التعاون المشترك بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ودعم جهود التعافي والنمو الاقتصادي في دولة ليبيا”.