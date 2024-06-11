الحويج يبحث ترتيبات إقامة ملتقى اقتصادي ليبي ـ صيني

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الاثنين، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، خطة عمل الغرفة لتنظيم ملتقى اقتصادي ليبي صيني في العاصمة طرابلس نهاية العام الحالي.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء، تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة بين ليبيا و الصين.

وشدد الحويج، على أهمية دور الغرفة لخلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، داعياً إلى تشجيع المستثمرين الصينين على الاستثمار في ليبيا للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.