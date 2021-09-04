«الحويج» يبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزيرة التعاون الدولي بحكومة جمهورية مصر العربية رانيا المشاط، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ومحمد عبدالعالي القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر، وعز الدين مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

ويأتي اللقاء لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي.

وحث الحويج الجانب المصري على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي، والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف.