«الحويج» يبحث مع السفير البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، سفير المملكة المتحدة البريطانية مارتن لونغدن، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية و رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية.

وبحث الوزير مع الجانب البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية و الاستثمارية، والتشبيك بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، كما ناقش الجانبان إمكانية إستئناف عمل الشركات البريطانية بدولة ليبيا لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها في مختلف القطاعات.

حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنسيق وتوحيد الموقف البريطاني لدعم مسار التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ووجّه الوزير إدارة التجارة الخارجية بتعزيز التعاون والتنسيق مع المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية ، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.