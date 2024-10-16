«الحويج» يبحث مع مجلس النواب إصلاح القطاع المالي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المهدي الأعور.

وناقش الاجتماع، “استراتيجية التنويع الاقتصادي”، وأكد الحويج، “على أهمية توفير مناخ أعمال يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عملية التنويع الاقتصادي، ضمن إطار تنظيمي يدعم الانفتاح الاقتصادي، ويتضمن تطوير البنية التحتية وإصلاح القطاع المالي لتلبية الاحتياجات التمويلية”.

كما استعرض الحويج، “أنشطة وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور مراقبات الاقتصاد والمؤسسات الحكومية في المنطقة الجنوبية، مع بحث سبل تحسين مستوى المعيشة وتوفير حلول فورية للتحديات التي تواجه المؤسسات الخدمية بالمنطقة”.

واتفق الحاضرون على “استمرار عقد اللقاءات بمشاركة كامل أعضاء اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون وتطوير الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة”.

هذا وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، رجب عمار وأبوصلاح شلبي، إضافة إلى نائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، الطاهر البدوي.