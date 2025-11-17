«الحويج» يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشارسن، في ديوان الوزارة، في زيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق التنسيق بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان واقع الاقتصاد والتجارة في ليبيا، وناقشا سبل دعم المسار الاقتصادي الوطني عبر البرامج والمبادرات التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بهدف الاستفادة المثلى من هذه المؤسسات الدولية في خدمة الأولويات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنموية للدولة.

وأكد الوزير الحويج حرص ليبيا على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، خاصة في المجالات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوسع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية تركز على دفع مسار التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات.

كما بحث الجانبان فرص تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في مسيرة الازدهار الاقتصادي في ليبيا.