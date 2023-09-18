«الحويج» يتابع الأوضاع الاقتصادية في درنة

تابع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” خلال اجتماع موسّع، أمس الأحد، في مدينة طرابلس، نشاط عدد من الجهات التابعة وشحنات الدعم المقدمة للبلديات المنكوبة، والأوضاع الاقتصادية بمدينة درنة والقرى المجاورة.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” فقد أكد “الحويج” على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير مراكز توزيع بالمناطق المتضررة، وضمان انسياب السلع وتوافرها، وضبط الأسعار ومكافحة المضاربة.

كما طالب الوزير هيئة الإشراف على التأمين بتوجيه شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي، بسرعة صرف التعويضات المستحقة على الممتلكات المؤمن عليها بالمناطق المتضررة، ووضع رؤية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بمدينة درنة ودراسة الإعمار الاقتصادي في كافة البلديات المتضررة.