«الحويج» يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح أكبر مصنع للسيراميك

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، برفقة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، بزيارة إلى مصنع السيراميك بالمنطقة الصناعية بمدينة مصراتة للوقوف على التجهيزات النهائية للمصنع والتأكد من التزامه بالشروط والإجراءات القانونية.

وكان في استقبالهم المدير العام للشركة الصينية للسيراميك غود ويل، حيث اطلع الوزير على مراحل التشغيل والتجهيزات النهائية قبيل افتتاح المصنع، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 98‎%‎.

كما يعد المصنع هو الأكبر في صناعة السيراميك والبورسلين في شمال أفريقيا، ويوفر 160 فرصة عمل لليبيين.

وأثني الوزير على المجهودات المبذولة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة السيراميك مع سرعة الإنجاز، مؤكداً على دعم الوزارة للقطاع الخاص والمستثمرين في مثل هذه المشاريع، مما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات السيراميك بجودة عالية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحقق التنوع الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وانتقال الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلي دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.