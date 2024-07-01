«الحويج» يتابع التحضيرات بشأن قَبول ملفات المتقدمين لمعهد الدراسات الدبلوماسية

اطلع وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، “على التجهيزات للامتحانات التحريرية والشفهيّة للمتقدمين بغرض الدراسة في معهد الدراسات الدبلوماسية”.

وعقد الوزير اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار رَقْم 41 لسنة 2024م، “بشأن قَبُول الملحقين الدبلوماسيّين الذين تقدموا للدراسة بمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية”.‏

وأكد الوزير، “على أهمية منح الفرصة لجميع المتقدمين للدراسة، وفقًا للوائح المنظمة للعمل في الوزارة، وأن يكون التقديم في أعلى المستويات”، مشيرا إلى “استعداد الوزارة وحرصها على دعم هذا العمل بكل شفافية”.

بدورها، “قدّمت اللجنة تقريرها النهائي لوزير الخارجية، على أن يتم الإعلان عن نتائج المتقدمين عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومعهد الدراسات الدبلوماسية”.

معالي وزير الخارجية يلتقي اللجنة المشكلة بشأن قبول ملفات المتقدمين لمعهد الدراسات الدبلوماسية. بنغازي | 30 يونيو… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة الليبية "‏ في الأحد، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤