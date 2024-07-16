«الحويج» يتابع عمل استراتيجية التنويع الاقتصادي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً مع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد احنيش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ومديري الإدارات المختصة بالوزارة، بحضور نائب مدير مؤسسة خبراء فرنسا فى ليبيا محمد الأسود.

وتناول الاجتماع استراتيجية التنويع الاقتصادي، و تحسين بيئة الأعمال، ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لتنشيط الحركة الاستثمارية.

كما تم خلال الاجتماع عرض المراحل المنجزة من مشروع أنشطة القطاع الخاص الممول من الاتحاد الأوروبي، وتطرق الحضور إلى أهمية تنظيم المناطق الحرة وتجارة العبور، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل كبيرة للكفاءات الوطنية.

وأكد الحويج على حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لنجاح خطة استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.