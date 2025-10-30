الحويج يتابع نشاط «الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 مع رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية، نعيم بوعبد الله، ونائب رئيس المجلس، هشام طابلة، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للغرفة.

وتناول الاجتماع استعراض نشاط الغرفة للعام الجاري 2025، حيث قدّم المدير التنفيذي إحاطة حول دعم الغرفة للشركات وتسهيل الإجراءات للمشاركين في المعارض الدولية، بما في ذلك معرض “كانتون” الصيني الأخير، الذي شهد مشاركة 145 شركة ليبية تجارية وصناعية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى توسع النشاط التجاري والاقتصادي بين ليبيا والصين، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكداً على أهمية تواجد الغرفة في ثلاث مدن صينية: بكين، كوانجو، وشنغهاي، إضافة إلى تطلعها لتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية مع الجانب الصيني.

وفي السياق ذاته، أشاد وزير الاقتصاد بجهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثنيًا على دورها في تسهيل التبادل التجاري.

كما أشار إلى أهمية افتتاح السفارة الصينية في طرابلس الشهر المقبل، مشددًا على أهمية هذا الحدث في دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، داعيًا الغرفة إلى طرح الفرص الاستثمارية لشركات الصين الرائدة.