«الحويج» يتاقش مع وفد اقتصادي تركي إقامة مشاريع «استثمارية» واعدة

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وفدًا اقتصاديًا تركيًا يضم ممثلين عن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأناضوليين (ANASIAD) برئاسة هاكان بيركان، رفقة وفدًا من منطقة يني شهير برئاسة ” أركان أوزيل ” رئيس بلدية يني شهير.

وأبدى الوفد التركي خلال اللقاء “رغبة الشركات والمستثمرين دخول السوق الليبي وإقامة مشاريع استثمارية مباشرة وكذلك عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المناطق وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة”.

وأشار إلى “أن الوزارة والجهات التابعة لها تقدم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين والشركات الراغبة في العمل بدولة ليبيا، كما وجّه بضرورة تسجيل الشركات الاجنبية لدى الوزارة، وانشاء فروع أو اعتماد وكلاء ليبيين بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، ودعا بلدية يني شهير الى زيارة البلديات وعقد شراكة توأمة مع وزارة الحكم المحلي”.

ووجّه الحويج، الجهات التابعة والإدارات المختصة “الترتيب للقاءات بين الغرف التجارية ومجلس أصحاب الاعمال مع الوفد الصناعي التركي، وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة بمختلف القطاع والامتيازات التي يوفرها قطاع الاستثمار وفق القانون رقم 9 لسنة 2010 م”.