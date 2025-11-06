الحويج يترأس اجتماعاً لتطوير الاقتصاد وتحفيز سوق «الأوراق المالية»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا بديوان الوزارة جمع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ورؤساء الجهات التابعة، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمصالح، لمراجعة نشاط الجهات والإدارات خلال العام 2025.

وتناول الاجتماع الملاحظات الواردة من مكتب المتابعة حول التقارير الفنية المتعلقة بسير العمل وفق الخطة المعتمدة، كما استعرضت اللجنة الفنية المكلفة تطوير اللائحة الخاصة بالوكالات التجارية.

كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه الإدارات والمكاتب الفنية وسبل تذليلها، بهدف تحسين آليات العمل استعدادًا لخطة الوزارة للعام 2026.

ووجّه الوزير هيئة سوق المال ومصلحة السجل التجاري لتفعيل سوق الأوراق المالية وتطبيق لائحة القانون التجاري على الشركات العامة والخاصة.