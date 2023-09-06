«الحويج» يترأس وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب

شارك محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية والمُكلف برئاسة وفد دولة ليبيا في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزاء الخارجية في دورته 160، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الحويج تأكيده في كلمة خلال الاجتماع، على موقف دولة ليبيا بخصوص القضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني.

كما نوه الوزير إلى ضرورة تحسين أداء الجامعة العربية وتطويرها بما يمكنها من أخذ دور يواكب المتغيرات والتحديات التي يمر بها العالم اليوم، مؤكداً على أن الأمة الليبية تقبل الشراكة ولا تقبل الوصاية.

وشدّد الحويج على ضرورة أن يكون للجامعة العربية دورا أساسيا في استقرار ليبيا والعمل معها للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة ونزيهة وفق الاتفاق السياسي.

هذا وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات التي تتعلق بمسيرة العمل العربي المشترك وأخرى تتعلق بتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية.