«الحويج» يتفقد الأسواق التجارية في طرابلس

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، جولة تفقدية للأسواق التجارية بمناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، رفقة جهاز الحرس البلدي ونائب المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين ورئيس قسم الأمن الغذائي بالوزارة.

واطلع الوزير خلال جولته على “أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم بأنواعها ، ومدى التفاوت في أسعارها بين الأسواق”.

ووجّه الحويج، جهاز الحرس البلدي “بمتابعة الحركة التجارية وأسعار السلع بالأسواق التجارية لتوزيع “الجملة”، ومتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وضبط نشاط العمالة الوافدة”.

وشدد على ضرورة “ضبط السلخانات والمحال المخصصة لبيع اللحوم و التي تشهد تفاوت في أسعارها”.

وأكد أصحاب الأسواق التجارية “على انخفاض أسعار بعض أصناف السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية واستقرار قيمة العملة المحلية”.