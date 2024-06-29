الحويج يتفقد منفذ وازن ذهيبة

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بزيارة إلى بلدية نالوت، رفقة وفد ضم رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ووكيل الوزارة للمناطق الحرة وتجارة العبور نوري القطاطي، مع عدد من مدراء الوزارة الفنيين، تفقد خلالها العمل بمنفذ وازن ذهيبة، وعلى حركة التجارة البينية به، وآلية انسياب السلع والبضائع عبره.

وشملت الزيارة عددا من المشاريع المتوقفة بالبلدية؛ لمعرفة أسباب توقفها، والبحث في آلية وضع الحلول العاجلة لعودتها للعمل ضمن خطة وزارة الاقتصاد في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بينها مصنع الأسمنت، والمنطقة الصناعية.