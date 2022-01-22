«الحويج» يحث على مراقبة السوق المحلي وجودة السلع

حثّ وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مراقبات الاقتصاد والتجارة على الاضطلاع بدورها في مراقبة السوق المحلي ورصد الخدمات وجودة السلع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه اليوم السبت، المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية، تحت شعار “من أجل مستهلك واعي ومحمي من الغش التجاري”، بإشراف وتنظيم مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية رقدالين ورعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الغربية.

وأشاد الحويج بجهود القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين بهدف تعزيز ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن، داعياً بلدية رقدالين للمساهمة في إعداد الخارطة الاستثمارية بالوزارة، واستغلال الموارد المتوفرة بالبلدية في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة وتوظيف موقعها الجغرافي في تفعيل تجارة العبور وانشاء منطقة خاصة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص توظيف كبيرة.

وشهد المعرض مشاركة مختبرات المعايرة القانونية بمراقبات الاقتصاد والتجارة المنطقة الغربية، وحضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية رقدالين ووكيل وزارة التخطيط وعميد بلدية رقدالين وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية وعدد من مسؤولي القطاعات ومشائخ وأعيان المنطقة ولفيف من المهتمين.