«الحويج» يدعو الشركات التركية لإنشاء مصنع بتروكيماويات في ليبيا

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج المؤسسات والشركات التركية إلى إنشاء مصنع بتروكيماويات في ليبيا الغنية بموارد الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين تركيا وليبيا أمس الخميس الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية في تركيا إسطنبول، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأشار الحويج إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا يجب أن يصل إلى 15 مليار دولار، وذلك عبر العمل على مشاريع استثمارية بين البلدين.

وكان الحويج قد ناقش في طرابلس الأربعاء مع وفد من رجال الأعمال الأتراك آلية إقامة مشاريع عدة بقطاع النفط والغاز وإنشاء مصافٍ للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.