«الحويج» يدعو رجال الأعمال المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الليبية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، مع أصحاب الأعمال والشركات المصرية المشاركة بفعاليات معرض ليبيا للغذاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة و رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض و مستشار الوزير ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الحويج اطلع على سير الحركة التجارية البينية بين البلدين، واستمع لملاحظات اصحاب الشركات حول الاجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكد الحويج أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لدعم التبادل التجاري و تسهيل حركة أصحاب الاعمال وتنشيط الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص ، ودعا الشركات المصرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، وبناء شراكة مع القطاع الخاص المحلي لاقامة مشاريع استثمارية، والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي للمستثمر المحلي والأجنبي.

وطلب الحويج من الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع وزارة التجارة المصرية للعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه حركة التجارة وتنقل اصحاب الشركات بين البلدين.