«الحويج» يدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة وتنشيط الحركة التجارية مع اليونان

أبدى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رغبة ليبيا باستئناف عمل اللجنة الليبية اليونانية، وعقد اجتماعاتها في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين عبر تدشين خط سير بحري وجوي.

وخلال لقائه سفير جمهورية اليونان نيكولس جار لدنيز، أكد الحويج أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلاً في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال في كلا البلدين لتشجيع قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ودعا الحويج الى تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس، لطرح وتبادل الخبرات والتجارب وعرض الفرص الاستثمارية بمجال الموانئ وتجهيزات مرافئ الصيد البحري و القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق البحث إلى آلية تطوير وتفعيل الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبد العزيز الشاوش ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف.