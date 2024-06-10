الحويج يدعو لتحديد أسعار اللحوم والبيض لثلاثة أشهر

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بإعداد مشروع تحديد أسعار عدد من السلع والمنتجات، منها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال اجتماع أمس الأحد، ضمّ مستشار الوزير ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، استعرض المجتمعون نشاط الإدارات في متابعة السوق المحلية وتداول السلع وأسعارها، وآلية منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة،

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تطرق إلى آلية التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، والمصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي في تنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات ومراقبة تداولها وانسيابها بالأسواق التجارية.

واطلع الحويج على سير العمل بالإدارات القانونية والإدارية لتنظيم آليات العمل، والمستجدات بشأن اعتماد الملاك الوظيفي واستحداث الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوزارة الخدمة المدنية.

ودعا الحويج للتنسيق مع المصرف المركزي، لتنظيم عمليات التوريد ومنح الاعتمادات وفق الاحتياجات بالسوق المحلية، وأن تتولى إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون القانونية والإدارية والمالية ومكتب المتابعة، إعداد برنامج العمل التنفيذي للوزارة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومشروع خطة الوزارة للعام 2025، واعتماد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي مع وزارة الخدمة المدنية.