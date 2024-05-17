«الحويج» يدعو لتعزيز التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي

أشار وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، “إلى أن مشاركة ليبيا في “منتدى قازان”، تعكس أهمية التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي”.

وأفاد الحويج، في حديث لقناة روسيا اليوم، على هامش مشاركته في منتدى “روسيا – العالم الإسلامي” المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية، “بأن هذا التعاون لا يزال دون حجم الطموحات”.

ودعا الحويج إلى تطوير العلاقات، وقال إن “وتيرة العلاقات يجب أن تكون أكبر وحجم الشراكة والتعاون والربط الاقتصادي والتنموي والزراعي والصناعي يجب أن يكون أقوى”.

هذا وتستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي”، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي.