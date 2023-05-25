«الحويج» يستعرض دور الشركات التركية في تطوير البنية التحتية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، وفد أصحاب الأعمال من جمهورية تركيا برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى قرنفيل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات إسطنبول منتصف شهر مايو الجاري في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وناقش اللقاء دور الشركات التركية في تنمية وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات والمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب العاصمة طرابلس تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز وإنشاء مصافي للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وإنشاء مشفى مشترك بالعاصمة طرابلس.

وحثّ الوزير الجانب التركي على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص بدولة ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الإفريقي والمساهمة في توطين المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق.