«الحويج» يستقبل السفير التركي الجديد

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، السفير “غوقين بيجيتش”، سفير الجمهورية التركية الجديد المعتمد لدى دولة ليبيا، مرحباً به ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله.

وبحث اللقاء “العلاقات الثنائية وأهمية استكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى تركيا مارس الماضي، وتم الاتفاق على إقامة منتدى ليبي تركي خلال شهر سبتمبر 2024 بمدينة طرابلس، بمشاركة القطاع الخاص الليبي التركي، تحت إشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين”.

وأثنى “الحويج”، “على اللجنة المكلفة بالتجارة التفاضلية بين البلدين، التي تعقد اجتماعاتها عبر تقنية الزوم، وحثها على ضرورة الانتهاء من مهامها والشروع في التنفيذ”.

من جانبه، أعرب السفير “أن بلاده مستعدة لتذليل كافة العراقيل والصعوبات، وتقديم كافة التسهيلات للشركات الليبية الراغبة في دخول السوق التركي”.

هذا وحضر اللقاء مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف، مع عدد من الموظفين المسؤولين بالملف الاقتصادي والتجاري الليبي التركي.

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل السفير التركي الجديد المعتمد بدولة ليبيا. الاثنين الموافق 15 يوليو 2024م استقبل معالي… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤