«الحويج» يشارك في الحوار السياسي العربي الياباني

شارك وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، “محمد الحويج” المكلف برئاسة وفد دولة ليبيا، في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، التي عقدت في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية.

جاء ذلك وفقاً لما ورد بمنصة “حكومة الوحدة الوطنية” صباح اليوم الخميس، حيث حضر الاجتماع وزراء الخارجية العرب واليابان، ورئيس الجامعة العربية “أحمد أبو الغيط”.

ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.