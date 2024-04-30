الحويج يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.  

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية يومي 28-29 أبريل 2024، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين ومنظمات وشركات عالمية.

ويشارك في فعاليات المنتدى ممثلو أكثر من 90 دولة، وأكتر من 1000شخصية اقتصادية مرموقة، وتضمن 57 جلسة اقتصادية وتجارية واستثمارية، بحسب بيان وزارة التجارة و الاقتصاد.

وشارك الحويج، في عدد من الجلسات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الاستثمار والتمويل وفي مجال الطاقة والجدوى الاقتصادية لتحول الطاقة التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان الوزارة، تأتي مشاركة ليبيا في هذا المنتدى لما له من أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطني من ناحية الاستفادة من الدول المتقدمة، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات والشركات.