«الحويج» يشدد على أهمية تنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمقر ديوان الوزارة مع عمداء بلديات ترهونة، الخمس، القربولي، مسلاتة، قصر خيار ، نالوت، بحضور مستشار بوزارة الحكم المحلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.

وناقش الاجتماع آلية تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية بالبلديات، ومدى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.

ووجه وزير الاقتصاد عمداء البلديات بالتعاون مع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، والهيئات المختصة بالقطاعات المستهدفة بالمشاريع الاستثمارية بكافة المجالات.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وتنظيم العمالة الوافدة، ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها وفق التشريعات والقوانين النافذة.