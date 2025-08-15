الحويج يفتتح النسخة الأولى لـ«معرض القلعة السنوي للتين والفواكه البعلية»

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فعاليات النسخة الأولى من معرض القلعة السنوي للتين والفواكه البعلية في منطقة صفيت بمدينة القلعة، بمشاركة أكثر من 70 مزارعًا وعدد من مراكز البحوث الزراعية ومؤسسات تسويق المنتجات الزراعية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من وزير السياحة والصناعات التقليدية نصر الدين ميلاد الفزاني، ووكيل وزارة الثروة الحيوانية لشؤون الزراعة تاج الدين همة، ورئيس هيئة تنمية الصادرات محمد الهنقاري، وعميد بلدية القلعة محمد أبوالقاسم، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأعيان وضيوف من مختلف المدن الليبية.

وأكد الحويج في كلمته أن المعرض يمثل خطوة مهمة لدعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مشددًا على أهمية تطوير التعبئة والتغليف وأساليب التسويق لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الليبية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستواصل دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة للتنمية المستدامة ومصدرًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد الوطني.

ويهدف المعرض إلى تشجيع المزارعين على تطوير زراعة التين والفواكه البعلية، الحفاظ على التراث الزراعي، تعزيز الممارسات التقليدية مثل التجفيف، والتوعية بالأساليب الحديثة لمجابهة الآفات الزراعية والتغيرات المناخية.

كما يسعى المعرض إلى تسويق المنتجات محليًا والتعريف بجودتها بما يعزز فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية، ودعم المشاريع الزراعية الصغرى والمجتمعات المحلية اقتصاديًا، وربط الزراعة بالاقتصاد المحلي والسياحة الزراعية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 16 أغسطس الجاري، وسط توقعات بمشاركة واسعة من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.