«الحويج» يكرم فريق البرنامج الوطني للنمذجة الاقتصادية

كرم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، فريق البرنامج الوطني للنمذجة الاقتصادية في ختام البرنامج التدريبي الذي تلقاه أعضاء الفريق بعنوان «أساسيات النمذجة الاقتصادية، وتصميم السياسات الاقتصادية»، بتنظيم مكتب النمذجة الاقتصادية بديوان الوزارة، وتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ستة أسابيع إلى بناء قدرات الفريق الوطني للنمذجة الاقتصادية، تحت إشراف مكتب النمذجة الاقتصادية بالوزارة، وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار تعزيز مهاراتهم في استخدام النماذج الاقتصادية أداة لتقييم السياسات، واتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على أسس علمية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد الوزير بجهود المشاركين، وأكد على أهمية تطوير المهارات التقنية والتحليلية في مجال النمذجة الاقتصادية؛ لدعم عملية صنع القرار في ليبيا. وأضاف أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي.