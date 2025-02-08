«الحويج» يلتقي السفير التركي لبحث تعزيز التعاون «الاقتصادي والاستثماري»

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوقين بيجيتش، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار العلاقات والشراكة طويلة المدى، والترتيب لزيارة وزير التجارة التركي برفقة وفد من رجال الأعمال خلال شهر فبراير الجاري.

وتهدف هذه الزيارة إلى “بحث سُبل دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تناول اللقاء وضع الية لعودة الشركات التركية الكبرى واستئناف عملها بدولة ليبيا”.



وأكد الوزير، “رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية تركيا، مؤكداً استعداد الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة وفق قانون الاستثمار الليبي، للشركات وأصحاب الاعمال الراغبين في دخول السوق الليبي”.

من جانبه، اكد السفير “رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل بالاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات، كنا أكد أن اللقاء يعكس التزام الجانبين بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لعودة الشركات التركية الكبرى، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وان ليبيا وتركيا تتجهان نحو شراكة اقتصادية أقوى، تستند إلى التعاون والاستثمار المشترك”.