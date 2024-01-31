الحويج يناقش التبادل التجاري مع تركيا على هامش معرض ليبيا للغذاء

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، عددا من أصحاب الشركات والمستثمرين الأتراك المشاركين في فعاليات معرض ليبيا للغذاء، المقام على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 28 _ 31 يناير 2024.

و ذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الحويج استمع لمداخلات الحاضرين من أصحاب الاعمال حول سير العملية التجارية وتعاملات القطاع الخاص في كلا البلدين، كما تطرق اللقاء لطرح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنقل أصحاب الشركات وتسهيل عمليات توريد وشحن السلع والخدمات بين الجانبين.

ودعا الحويج للتواصل والتنسيق مع الجانب التركي لدعم الحركة التجارية و تسهيل اجراءات الشركات والمستثمرين بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار الدكتور صلاح بيترو والسفير التركي لدى دولة ليبيا كنعان يلماز و الملحق التجاري التركي يوسف يلدز.