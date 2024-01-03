«الحويج» يُتابع تفعيل سوق الأوراق المالية

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الأوراق المالية التقى خلالها مع رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور.

وتابع الوزير خلال الزيارة، عمل الإدارات والمكاتب وسير عمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية بعد تفعيله بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحويج على أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط قطاع المشروعات الصغرى المتوسطة، كما دعا مجلس إدارة سوق المال الليبي للبدء في طرح الأسهم وبعض الصكوك مثل الصكوك الإسلامية.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.

وأكد الدبيبة خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.