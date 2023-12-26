«الحويج» يُناقش آلية تنفيذ مشروع المنطقة الحرة رأس إجدير

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مشروع المنطقة الحرة رأس إجدير وآلية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، مع عميد بلدية زوارة حاجي أبوعجاجة، وأعضاء المجلس البلدي عبد الحكيم نانيس وأسامة بن مهدي، بحضور الخبير الاقتصادي بمكتب الوزير عمران غالي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن اللقاء يأتي في إطار متابعة النشاط التجاري والاقتصادي بالبلدية، وسُبل تعزيز التعاون في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية بالمدينة.

وعرض عميد البلدية نشاط الإدارات والمكاتب الفنية ببلدية زوارة في تحديد الهوية الاقتصادية للمنطقة الحرة رأس إجدير وحصر الموارد الطبيعة المتوفرة.

بدوره حثّ الوزير على تطوير البنية التحتية بالميناء التجاري ومطار مدينة زوارة بما يسهم في تشجيع أصحاب الأعمال والشركات المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية بمختلف القطاعات تحقق التنمية المكانية.

كما دعا الحويج الى تنظيم ملتقى أصحاب الأعمال بمدينة زوارة بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال والذي يهدف إلى طرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة والاستفادة من الثروة البحرية لتوطين عدد من الصناعات بمشاركة المستثمر المحلي والأجنبي.