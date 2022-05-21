«الحويج» يُناقش مشاكل قطاع التأمين في ليبيا

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التامين محمد الحويج، الاجتماع العادي الثاني للمجلس للعام 2022م، بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول وإجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقييم ومتابعة أدوات التأمين، بالإضافة إلى استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وحث الوزير الإدارة التنفيذية، على تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكدا على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022م.