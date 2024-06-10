«الحويج» يُوجه بتفعيل الغرفة الليبية الصينية المشتركة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، بديوان الوزارة في طرابلس.



ويأتي الاجتماع لمتابعة خطة عمل الغرفة وتسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، ومد جسور التواصل التجاري والاستثماري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الحويج على أهمية دور الغرفة لخلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين، منوها إلى ضروة تشجيع المستثمرين الصينين للاستثمار في دولة ليبيا مما يساهم في تنويع مصادر الدخل.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تنظيم ملتقى اقتصادي ليبي صيني بالعاصمة طرابلس خلال الربع الأخير من عام 2024م.