انتخابات ليبيا

«حويلي» يُطالب مفوضية الانتخابات بعدم التّهرب من مسؤولياتها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:58 | آخر تحديث: 19 ديسمبر 2021 - 18:26 نُشر: الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:58
الانتخاباتليبيا
«حويلي» يُطالب مفوضية الانتخابات بعدم التّهرب من مسؤولياتها
إلغاء موعد الانتخابات هو من مسؤولية المفوضية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إنّه على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعلان تأجيل العملية الانتخابية وعدم التهرب من مسؤولياتها.

وأوضح حويلي في تصريح صحفي، أنّ إلغاء موعد الانتخابات هو من مسؤولية المفوضية، مشيرا إلى أنّ الحكومة مسؤولة في حالة حدوث طارئ أن تؤجل الانتخابات، وليس من اختصاص مجلس النواب.

واتّهم حويلي مفوضية الانتخابات بالتخاذل والتخلي عن صلاحيتها التنفيذية كسلطة مستقلة، في الإشراف وتنفيذ العملية الانتخابيةـ مشيرا إلى المفوضية تتعرض للضغوم من السفراء.

واشار حويلي إلى حالة عدم التوافق الحالي على الانتخابات سيؤدي إلى عدم قبول مخرجاتها، وأنّه لا يعرف المبرر الذي ستعلنه المفوضية كسبب لتأجيل الانتخابات.

آخر تحديث: 19 ديسمبر 2021 - 18:26
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