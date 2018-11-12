الحياة تعود للمدارس السورية بعد ترميم أكثر من ألف مدرسة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يفغيني خارتشينكو، أنه تم ترميم وإعادة تأهيل حوالي ألف مدرسة في سوريا مع بدء العام الدراسي الجديد، بينها 250 في محافظة حلب.

حيث أضاف خارتشينكو في لقاء مع ممثلي الوسط الاجتماعي والسلطات المحلية بدمشق:

“مع بداية العام الدراسي الجديد تم ترميم أكثر من ألف مدرسة في سورية، ففي محافظة حلب جرى ترميم 247 مدرسة بما فيها 101 في المدينة نفسها، ولا تزال عمليات الترميم مستمرة”.

كما ذكر أن المهمة الأساسية بعد الحرب، تكمن في إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية في سوريا.

هذا وأشار خارتشينكو إلى أن مركز المصالحة الروسي يقوم كذلك وبالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم وتوزيع المساعدة الإنسانية والخيرية، قائلاً: