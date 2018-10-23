الحياة تنبض في مجمع العيادات بمدينة سبها من جديد

افتتح بمجمع العيادات بمدينة سبها بحي القرضة الطابق الثاني، وذلك بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر لصيانته وتجهيزه لاستقبال المرضى والزوار.

حيث جاءت عملية الصيانة كمقترح قدمته لجنة البلدية الصديقة للطفل ببلدية سبها وتمت العملية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ شركة تيو للمقاولات.

هذا وصرح مدير مجمع العيادات بسبها محمد أبو عذبة على خلفية الافتتاح:

“تم اليوم بفضل الله تعالى افتتاح الطابق الثاني بالعيادة المجمعة، والذي تم الشروع في عملية صيانته منذ مطلع يوليو الماضي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

مضيفاً:

“يتضمن الطابق عدة أقسام منها قسم العيون والجلدية والمختبر والنساء و الولادة والأنف و الأذن والحنجرة وهذه الأقسام الآن متكاملة ومجهزة”.

يعتبر هذا المشروع جزء من مشاريع عدة تسعى لجنة جائزة البلدية الصديقة للطفل تنفيذها في المدينة، ووضعت عدداً من المشاريع و المقترحات التي ساهمت في تعزيز حقوق الطفل ببلدية سبها.