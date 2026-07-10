الخارجية: أمن الدول وسيادتها خط أحمر» ونرفض تهديد المدنيين والمنشآت الحيوية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلًا من مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت يوم الخميس 9 يوليو 2026، مؤكدةً أن هذه الأعمال تهدد أمن الدول الثلاث وتفاقم حالة التوتر في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها من طرابلس بتاريخ 10 يوليو 2026، إن دولة ليبيا تجدد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، وترفض بشكل تام جميع الأعمال التي تمس أمن الدول وسيادتها أو تعرض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.

وأضافت وزارة الخارجية أن مثل هذه الاعتداءات تنعكس سلبًا على الأمن والسلم الإقليميين، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول والابتعاد عن كل ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، والعمل على خفض التصعيد والتوتر، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحافظ على مصالح شعوب المنطقة ويصون السلم والأمن الدوليين.

ويأتي الموقف الليبي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متكررة لتجنب اتساع دائرة المواجهات وحماية أمن الدول والمنشآت الحيوية والمدنيين.