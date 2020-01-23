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الخارجية الألمانية.. طرفي الأزمة مستعدان لحل مشكلة النفط في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 يناير 2020 - 15:16
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السراج-حفتر
جملة من المسائل لا تزال على طاولة المفاوضات.

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تقدما بملف النفط في ما يتعلق بالمفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، و خليفة حفتر.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي، حول نتائج مؤتمر برلين، حول الأزمة الليبية، إن الطرفين أبديا استعدادهما لحل مشكلة النفط. وأن جملة من المسائل لا تزال على طاولة المفاوضات وسيتم بحثها في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الألماني إلى الجزائر اليوم الخميس، للمشاركة  في اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، ومناقشة مسار التسوية للأزمة

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واستضافت برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن دول مرتبطة بالأزمة الليبية، وأصدروا بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد.

كما دعا المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، كافة أطراف النزاع الليبي، إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في البلاد

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العابر _2020_الحق فى الظالم

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