الخارجية الأمريكية تحثّ القادة الليبيين على إدارة عائدات النفط بشفافية

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف على أهمية تعزيز المؤسسات الاقتصادية في ليبيا للإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز لصالح جميع الليبيين.

وقالت ليف في إحاطة له الأربعاء حول رحلتها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنّها أجرت مناقشات حول ليبيا مع عدد من الأطراف بما في ذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وشدّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى على ضرورة دعم القادة الليبيين مسارًا موثوقًا للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما عبرت المسؤولة الأمريكية عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن تحويل الأموال العامة في ليبيا إلى من وصفتهم بالميليشيات والجماعات المسلحة.