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الخارجية الأمريكية تحث على إنهاء الصراع الليبي ووقف إطلاق النار

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 نوفمبر 2019 - 14:15
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الخارجية الأمريكية: طالبنا الأطراف الخارجية بإيقاف تأجيج العنف. [رويترز]
كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر، أنهم حثوا على إنهاء الصراع الليبي ووقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي، ضمن اجتماعات الدول الثلاث دائمة العضوية في باريس.

وفي تصريحات نشرتها الخارجية الأمريكية، أشار شينكر إلى أنهم طلبوا من الأطراف الخارجية تعهدات حقيقية للتوقف عن تأجيج العنف.

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وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي أنهم شددوا في لقاءاتهم بحكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر على أن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

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